Главная трагедия в жизни легендарного партизана Батьки Миная

Одним из выдающихся организаторов партизанского движения в Беларуси во время Великой Отечественной войны был Минай Филиппович Шмырев.

Батька Минай - так называли знаменитого партизанский вожака. Легендарный организатор партизанского движения действовал сосвоей бригадой наВитебщине, ислава обэтой неустрашимой бригаде вгоды войны разошлась повсей Беларуси.

Малоизвестные факты о легендарной бригаде Батьки Миная в проекте АТН - "Война народная" смотритездесь

Фашисты заочно приговорили Миная Шмырева к смертной казни. Путем вывешивания листовок за его голову была назначена награда. Тому, кто выдаст командира, обещали надел земли, корову, коня и 10 тысяч немецких марок. Затем награду увеличили до 20 тысячи марок, потом до 50 тысячи марок. Все - зря.

"Это была реальная боеспособная единица, которая не давала немцам покоя, ни день, ни ночь. Именно поэтому было сделано то, что было сделано", - рассказывает белорусский историк Игорь Марзалюк.





Это ни к чему не приводит - именно денежное вознаграждение, и впоследствии оккупационные власти захватывают в качестве заложников четверых детей Миная Шмырева.

"Дети там в такой глуши жили, и так как у него жены не было, двое малышей были у тещи, а двое с папиной сестрой. Предателей же много, кто-то сообщил, детей забрали. Ой, как он страдал - это вообще",- делится своими воспоминаниями дочь Миная Шмырева Дина.

Каратели окружили деревню, согнали жителей к дому, где находились дети, офицер, и несколько солдат вошли в дом и приказали через переводчика одеться Лизе, Сереже и сестре Миная - Анне. В это же время к дому подъехала еще одна группа фашистов, которые привезли уже схваченных в деревне Храпоки, Зину, маленького Мишу и тещу.

Очевидцы рассказывали, что в Храпках, когда искали Мишу, ему поначалу как-то удалось убежать. Он, испуганный бегал между согнанными людьми и просил: "Тёти, схавайте меня". Женщины плакали, но боялись, потому что у всех были и свои дети.





Узнав о поимке детей, Шмырев был в отчаянии. Родных Шмырева почти четыре месяца держали в плену. Немцы обещали оставить детей живыми, если Батька Минай добровольно сдастся. Батька Минай был вне себя от горя. Сначала он хотел сдаться, потом думал покончить с собой, надеясь, что немцы не станут убивать детей.

Из воспоминаний Батьки Миная:

"Что я тогда думал? Детки мои дорогие, родные мои. Ну как вам передать, как поведать про боль мою? А что делать, что придумать? В бой рвутся мои хлопцы, готовы головы за вас положить. Но как вести мне их на танки, на дзоты, под немецкие пушки? Перебьют… Не простят мне этого их дети, матери, жены, родная земля не простит…"





Решающей в этой страшной истории стала записка старшей дочери Лизы, переданная тогда Шмыреву. Четырнадцатилетняя девочка писала своему отцу: