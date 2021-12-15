Главная цель Белорусского союза женщин - помогать тем людям, которые в этом нуждаются

О повышении статуса женщин в обществе, о помощи пожилым, людям с инвалидностью и детям-сиротам говорили сегодня в Минске. На встрече с идеологическим активом столицы обсуждали работу Белорусского союза женщин, а также этапы создания первичных организаций на предприятиях. Сейчас главная цель БСЖ - помогать тем людям, которые в этом нуждаются. Только за последний месяц женщины трижды были инициаторами доставки гуманитарного груза на границу беженцам. Всего от минской городской организации поступило более 12 тонн продуктов питания.