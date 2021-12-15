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Главная цель Белорусского союза женщин - помогать тем людям, которые в этом нуждаются
О повышении статуса женщин в обществе, о помощи пожилым, людям с инвалидностью и детям-сиротам говорили сегодня в Минске. На встрече с идеологическим активом столицы обсуждали работу Белорусского союза женщин, а также этапы создания первичных организаций на предприятиях. Сейчас главная цель БСЖ - помогать тем людям, которые в этом нуждаются. Только за последний месяц женщины трижды были инициаторами доставки гуманитарного груза на границу беженцам. Всего от минской городской организации поступило более 12 тонн продуктов питания.
Общественному объединению "Белорусский союз женщин" уже 30 лет. На добровольной основе он объединяет женские советы, созданные во всех областях, районах, городах и в трудовых коллективах. К слову, сегодня в союзе более 143 тысяч человек.
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