Главная задача - сохранить страну, независимость, суверенитет и экономику

Декан факультета философии и социальных наук БГУ Вадим Гигин вэфире программы "Понятная политика. Плюс"отметил:



"В этой сложной геополитической ситуации, какая задача главная? Сохранить страну, независимость, суверенитет и в экономике. Даже где-то порой и воспользоваться этой ситуацией. Там же крупные акулы капитала в классическом понимании. Но ты с ними не договоришься, если ты будешь сдавать национальные позиции. Там должен быть сильный лидер, которому доверяют, который гарантирует вот эту стабильность".



Если мы допустим падение в 90-е годы - будущего у страны уже не будет, - уверенполитолог Алексей Дзермант.



