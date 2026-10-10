Главный праздник аграриев: Гомельщина и Могилевщина чествуют героев жатвы

Регионы подводят итоги агросезона и чествуют передовиков. Калинковичи и Шклов 10 октября стали столицами областных "Дожинок". Участников и гостей областного фестиваля-ярмарки на Могилевщине и Гомельщине поздравил Президент. На счету хлеборобов Могилевского региона свыше 1 200 тыс. т в общий каравай страны. А по заслугам, как говорится, и награды. Возрожденным "Дожинкам" уже 30 лет. Этой дате посвящена выставка сельскохозяйственной техники. Это не единственный сюрприз фестиваля в Шклове.

Локации областного праздника тружеников села развернулись в Шклове

Агрогородок Городец. Старт праздника "Дожинки". Историческое событие. В Год белорусской женщины и в честь Героя соцтруда, матери-героини Нины Барановой открыт бюст. Всю жизнь она посвятила работе в сельском хозяйстве. Особенный трепет для родных труженицы, которые приехали из России.

Ирина Обсокова, жительница г. Санкт-Петербург (Россия):

"Везде чистота, порядок, красота, вкусные продукты. Здесь все хорошо. Благодаря Президенту есть работа, живут спокойно. Съездили в Шклов, посмотрели, какой там праздник".

Почти 1,5 тыс. метров фудкортов, подворий с угощениями. И локации-презентации туристического, культурного и агрономического потенциала региона.

Ярмарка с подворьями украсила улицы Шклова

Целая россыпь талантов Приднепровского края украсила улицы Шклова. У каждого свой колорит. Мастера делились секретами, блины из печи, драники на свежем воздухе.

Общий каравай стал весомее

Парад караваев. В этом году они стали весомее. Свыше 1 200 тыс. т - таков вклад аграриев Могилевского региона. В лидерах по намолотам - Шкловский район, Могилевский, Горецкий. 381 экипаж перешагнул тысячный рубеж. Из них 27 – семейных, 187 водителей. Самая высокая урожайность оказалась в "Александрийском".

Вручены награды лидерам уборочной

Комбайнеры, водители, те, кто не сбавлял темпов от зари до зари, 10 октября стали главными героями церемонии награждения лидеров уборочной. Среди них имена легенд сельского хозяйства, которые отдали свою жизнь работе в поле.

Виктор Мильто, старший комбайнер ОАО "Александрийское", Шкловский район:

"Если погода, значит, надо постоянно, каждый день работать с темного до темного. Если дождь пошел, вроде бы и передышка, но опять же волнуешься, насколько эта погода испортилась. Намолотил более 4 тыс. Урожай хороший, около 70 центнеров. Полеглицы не было, технику подготовили хорошо - вот и результат".

Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента:

"Увеличился поток туристов, гостей из других стран в рамках безвизового режима и в первую очередь Российской Федерации. Вроде бы они заново для себя открыли Беларусь. Один из важнейших моментов, который отмечают все (и обычные туристы, и всякие тревел-блогеры, как модно сейчас говорить) - это качество продуктов питания. И белорусы вольно-невольно начинают этим гордиться. 30 лет, а в этом году первые "Дожинки" у нас состоялись в 1996 году в Столине Брестской области, тогда Президент возродил эту традицию. Прошло 30 лет, наверное, аграрная отрасль одна из немногих, которая показала действительно прорыв".

"Слова благодарности нашим селянам и не только им, а всем, кто принимал участие в уборке урожая. Это большая работа, мы на Могилевщине традиционно работаем толокой, когда это и селяне, и силовые структуры, и граждане наших городов (Бобруйска, Могилева), все включаются в уборку урожая. Результат говорит сам за себя", - отметил председатель Могилевского облисполкома Анатолий Исаченко.

Локации областного праздника тружеников села развернулись в Шклове

Выставка сельскохозяйственной техники с новинками отечественного машиностроения. Обновленный к "Дожинкам" городской парк. Здесь, кстати, агролесотехнический колледж имени Орловского устроил поросячьи забеги.

Раскрыта и главная интрига "Дожинок". В следующем году областной праздник тружеников села Могилевского региона примет Дрибин. Подготовка уже началась.