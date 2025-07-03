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Главный режиссер "Шествия поколений" Ольга Богданович - гость выездной студии в Гродно
В Гродно работает выездная студия "Первого информационного". Город над Неманом готов праздновать День Независимости. С утра в историческом центре областного центра начались мероприятия.
Территория Гродно составляет более 300 га, на которой расположены самые разные архитектурные объекты. В Гродно умеют хранить и чтить память.
Именно об этом и будет акция "Шествие поколений". Главный режиссер этого мероприятия Ольга Богданович рассказала, в чем заключается концепция шествия и какова режиссерская задача в его организации.
"Когда появилась идея создать "Шествие поколений", мы изучили опыт предыдущих режиссеров и поняли, что наше шествие будет отличаться именно смысловой нагрузкой. Мы хотим говорить о людях - о людях прошлого, которые являются фундаментом нашего благополучия, о людях настоящего: современниках, руководителях, чемпионах, лауреатах, знаменитых людях Гродненщины. И, конечно, о людях будущего - детях, молодых специалистах, тех, кто продолжает традиции ветеранов", - пояснила режиссер проекта.
29 колонн, более 2 тыс. участников шествия - представлены пять поколений.
"Например, в эпизоде "Спорт" идет олимпийская чемпионка, наша гродненка Елена Волчецкая, спортивная гимнастка. Рядом с ней будет идти девочка, которая, мы надеемся, станет продолжательницей олимпийской традиции и преемницей знаменитой спортсменки. Она тоже занимается спортивной гимнастикой, - рассказала Ольга Богданович. - Точно так же будут идти трудовые коллективы - вместе с нынешними директорами, руководителями разных лет, ветеранами производства, молодыми специалистами. Будут представлены и силовые ведомства, которые покажут свои ведомственные классы".