Главный режиссер "Шествия поколений" Ольга Богданович - гость выездной студии в Гродно

Фото: Дамира Столярчука news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9b96be67-a9ed-4b09-af17-3f66122a2ef9/conversions/504218cc-f5a0-48b3-b6b3-1327a42d8f2d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9b96be67-a9ed-4b09-af17-3f66122a2ef9/conversions/504218cc-f5a0-48b3-b6b3-1327a42d8f2d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9b96be67-a9ed-4b09-af17-3f66122a2ef9/conversions/504218cc-f5a0-48b3-b6b3-1327a42d8f2d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9b96be67-a9ed-4b09-af17-3f66122a2ef9/conversions/504218cc-f5a0-48b3-b6b3-1327a42d8f2d-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: Дамира Столярчука

В Гродно работает выездная студия "Первого информационного". Город над Неманом готов праздновать День Независимости. С утра в историческом центре областного центра начались мероприятия.

Территория Гродно составляет более 300 га, на которой расположены самые разные архитектурные объекты. В Гродно умеют хранить и чтить память.

Именно об этом и будет акция "Шествие поколений". Главный режиссер этого мероприятия Ольга Богданович рассказала, в чем заключается концепция шествия и какова режиссерская задача в его организации.

"Когда появилась идея создать "Шествие поколений", мы изучили опыт предыдущих режиссеров и поняли, что наше шествие будет отличаться именно смысловой нагрузкой. Мы хотим говорить о людях - о людях прошлого, которые являются фундаментом нашего благополучия, о людях настоящего: современниках, руководителях, чемпионах, лауреатах, знаменитых людях Гродненщины. И, конечно, о людях будущего - детях, молодых специалистах, тех, кто продолжает традиции ветеранов", - пояснила режиссер проекта.

29 колонн, более 2 тыс. участников шествия - представлены пять поколений.