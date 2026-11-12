Главный результат работы ОДКБ - создание безопасных условий жизни для граждан стран-участниц

Депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Анатолий Булавко прокомментировал итоги саммита ОДКБ в Москве и оценил эффективность системы коллективной безопасности в условиях растущей международной напряженности.

По его словам, несмотря на бурные обсуждения, эффективность организации остается на высоком уровне. "Ни одно государство в мире не может самостоятельно обеспечить свою безопасность", - подчеркнул депутат. Он отметил, что благодаря коллективному подходу удалось избежать серьезных проблем с наркотрафиком и миграцией. "Если бы не было эффективности ОДКБ, то, наверное, нас бы захлестнула волна наркомании, потому что мы все-таки ворота в Европу из Азии", - сказал Булавко. Главный результат работы ОДКБ, по его мнению, - создание безопасных условий жизни для граждан стран-участниц.

Говоря о ключевых вызовах, депутат выделил несколько направлений. Первое - "безумная гонка вооружений", которая разгорается в западной части евразийского континента и оказывает влияние на все страны организации.

Второе - террористическая активность: "Терроризм стал уже инструментом государственного уровня, и глава государства это отметил".

Третье - сохраняющийся наркотрафик с востока на запад, а также новые угрозы, связанные с высокими технологиями, которые "могут превратиться в мощнейшее оружие воздействия на целые народы".

Булавко подчеркнул, что проблемы разных регионов (Европа, Центральная Азия, Кавказ) влияют друг на друга. Например, ситуация на границе Таджикистана с Афганистаном может сказаться и на Беларуси через наркотрафик. Поэтому важность саммита, по его словам, заключается в выработке общих подходов: "Только совместными усилиями мы можем обеспечить мир, стабильность в Евразийском регионе".

Отдельно депутат прокомментировал заявление Александра Лукашенко о необходимости укрепления военного потенциала ОДКБ. Среди практических шагов он назвал развитие средств ПВО, прежде всего направленных на противодействие беспилотникам. "Копеечный дрон приходится уничтожать средствами ПВО, которые стоят многие тысячи долларов", - пояснил Булавко. По его словам, на уровне министров обороны и иностранных дел уже выработаны предложения по созданию мобильных групп ПВО и совместных авиационных группировок для защиты, в том числе гражданских объектов. Эти документы подписаны в интересах коллективных сил.

Депутат также отметил, что Россия продолжает предлагать свои вооружения для коллективных сил, и в рамках ОДКБ уже формируется собственный стандарт, аналогичный натовскому. "Если будет политическая воля, если будут более энергичные действия в этом направлении, то военный потенциал ОДКБ будет соответствовать на 100 % тем вызовам и угрозам, которые существуют", - резюмировал Анатолий Булавко.