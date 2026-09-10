Главный старт года: в Минске решается судьба Кубка сильнейших спортсменов по пятиборью

Большой финал международного сезона проходит в Минске для нашей национальной команды по современному пятиборью. В рамках Кубка сильнейших спортсменов белорусы соревнуются с соперниками из Казахстана, России и Турции.

Сейчас ряд спортивных событий в Республике Беларусь должен пользоваться повышенным вниманием, особенно во время финалов. С 7 по 12 сентября 2026 года проходит Кубок сильнейших спортсменов по современному пятиборью, это финал Кубка Павла Леднева. Это абсолютная белорусская легенда. К слову, нынешним летом белорусские пятиборцы находятся на виду.

Пятиборье - это несколько видов спорта, один из которых полоса препятствий. Она в последние годы у нас на виду.

Владислав Нестеров, победитель Кубка Союзного государства по современному пятиборью:

"Мы не оставались без соревнований. У нас были хорошие этапы Кубка Леднева с сильнейшими спортсменами из России, других стран. В Беларусь приезжали из Казахстана и Египта. Мы не теряли своих кондиций, наоборот, чуть поднабрались опыта, подросли, а в 2026 году полноценно "выстрелили".

Напомним, что 11 сентября состоится финал у девушек, 12 - у мужчин.