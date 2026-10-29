Главное - быть вместе: наша страна помогла воссоединиться матери и сыну из Украины

Воссоединение семей, пожалуй, самое главное в процессе. И Беларусь делает для этого все.

29 октября мама после долгой разлуки нашла сына. По объективным обстоятельствам они не виделись 4 года. Мама всячески искала возможности. Украинская сторона обратилась к белорусской с просьбой помочь в содействии. Мальчика нашли, временно разместили в социально-педагогическом центре, оказали всю помощь. Совсем скоро они отправятся к себе на родину.

Беларусь воссоединяет семьи

Кажется, перед глазами пролетает вся жизнь, секунды до момента, как увидит сына, делая шаг уже сама, вспоминает его первые в детстве, хотя он уже немаленький, но такие моменты греют душу.

Каково это не знать, где сын, чем он дышит, чем занимается, есть ли у него элементарно еда, вода, одет ли он. Материнское сердце, скажет, сходило с ума, не видели друг друга 4 года. Мама Раиса из Каховского района (это Украина) до военного конфликта с семьей проживали в Херсонской области. После, так сложились обстоятельства, с детьми (у Раисы их двое) разлучились. Дочка вышла замуж, с ней связь держат, а вот сын Влад еще несовершеннолетний. Его мама и искала. Украинская сторона обратилась к белорусской с просьбой помочь. И при содействии российской стороны мальчика нашли, временно разместили в социально-педагогическом центре, оказали всю помощь.

Мария Тарелко, замдиректора СПЦ Центрального района г. Минска:

"Дети у нас находятся под государственной защитой. Мы обеспечили его всем необходимым: одеждой, предметами личной гигиены, естественно, питанием. Буквально за 2-3 дня он познакомился с нашими воспитанниками, проявил себя таким достаточно интересным, раскрепощенным мальчиком. Вы знаете, оказался очень хозяйственным. У нас женский коллектив, такая мужская рука нам очень не помешала. Помогал нам убирать листву, помогал в каких-то бытовых вопросах".

Его руку мама не выпускает, не наобниматься, не наговориться, не надышаться друг другом. Сына она видела в последний раз, когда ему было 13, а уже на днях 17. Говорит, что вырос таким, каким она хотела. Влад мечтает о мотоцикле, но говорит, что самое главное желание сбылось.

Раисе понравилась наша молочная продукция, удивили цены в магазинах. "Молочная продукция очень вкусная. Я попробовала, очень вкусная. Сегодня была в одежном магазине. Цены по сравнению с Украиной намного дешевле. По качеству и цене вообще замечательно. Очень рада и очень благодарна Республике Беларусь. Помогают нам, чтобы мы встретились, были с семьей, жили спокойно", - сказала женщина.

Еще одно спонтанное, но заветное желание - побывать в музее Великой Отечественной войны. У Раисы в те годы в Минске воевал дядя.

Ирина Костевич, председатель комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Беларусь в очередной раз выполняет очень важную гуманитарную миссию, тем самым подтверждая свою человечность. Мать и сынок потеряли друг друга. И благодаря Республике Беларусь они нашли себя. Нас, белорусов, характеризует то, что мы никогда небезразличны, когда у кого-то болит душа. С учетом определенных организационных моментов по подготовке документов мы обязательно все сделаем, чтобы эта семья в ближайшие дни вернулась к себе на родину".

Сколько таких переплетенных человеческих судеб знает история трех стран. Общий язык, культура, вера - то, что так объединяет. Беларусь не остается в стороне даже в непростые времена.

Мы принимаем всех, обогреваем, помогаем чем можем, создаем все условия, чтобы самое главное, что у нас есть, - родные люди были рядом.