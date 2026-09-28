"Главное - это слаженность" - командир артиллерийской бригады о проверке боеготовности

Продолжается проверка боевой готовности Вооруженных Сил в одной из артиллерийских бригад. С военнослужащими и военнообязанными проводится комплексное занятие с боевой стрельбой: прицельный огонь и смена огневых позиций.

В тренировке задействованы самоходная пушка и гаубица. Помогают в корректировке огня беспилотники.

Командир артиллерийской бригады ВС Беларуси Сергей Чайко подчеркнул, что в артиллерии главное - слаженность технических управлений и расчетов. "После завершения боевого слаживания дивизионов бригада выходит на слаживание артиллерийской бригады. Будет проведено комплексное занятие по управлению огнем, затем смотр и учение на одном из участков местности нашей страны", - добавил Сергей Чайко.

Для многих военнообязанных - стрельбы первый практический опыт. Проверка включает не только огневые задачи, но и оценку ресурсов, слаженности подразделений и реальной способности выполнить задачи по предназначению.