Президент Беларуси Александр Лукашенко внес в Палату представителей законопроект "Об амнистии в связи с Годом белорусской женщины". В первую очередь амнистия затронет женщин, совершивших преступления в несовершеннолетнем возрасте, многодетных матерей, беременных женщин, пенсионерок, женщин с инвалидностью, а также осужденных за преступление по неосторожности. А также мужчин, которые совершили преступления в несовершеннолетнем возрасте. Им также будет предоставлен шанс быстрее вернуться к нормальной жизни.

Как пояснила заместитель главы Администрации Президента Беларуси Ольга Чуприс, поручение главы государства разработать законопроект об амнистии, приуроченный к Году белорусской женщины, было дано в октябре. Министерство внутренних дел совместно с Администрацией Президента и другими органами разработало документ, который уже направлен в парламент.

"В отличие от аналогичных законов предыдущих лет данный законопроект акцентный. Как сказал глава государства, главное в нем - женщина. И, соответственно, это основная категория, на которую направлен законопроект", - отметила Ольга Чуприс.

Она назвала ключевые положения законопроекта. Женщины, совершившие преступления в несовершеннолетнем возрасте и отбывшие не менее одного года наказания в виде ограничения или лишения свободы, будут освобождены. Если год не отбыт - срок сократят на три года (такое же сокращение предусмотрено и для мужчин, совершивших преступления в несовершеннолетнем возрасте). Беременным женщинам и многодетным матерям, имеющим троих и более несовершеннолетних детей, срок сократят на два года, остальным категориям женщин (пенсионеркам, женщинам с одним или двумя детьми, инвалидам I и II групп, онкобольным) - на один год. Амнистия распространится и на наказания, не связанные с изоляцией от общества (штрафы, исправительные работы и др.). Документ также коснется женщин, дела которых еще находятся в стадии следствия или судебного рассмотрения.

"Таким образом, ключевая цель данного законопроекта, - проявив милосердие к женщинам, дать им возможность вернуться в свои семьи, вернуться к своим детям, к своим близким, к родственникам, а в отношении молодых людей, которые оступились, - дать возможность побыстрее оказаться рядом с матерями и бабушками накануне Нового года", - подчеркнула заместитель главы Администрации Президента.

При этом амнистия не носит всеобщего характера. Она не распространяется на лиц, совершивших умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, преступления экстремистской направленности, преступления против несовершеннолетних, связанные с неуплатой алиментов, а также на злостных нарушителей порядка отбывания наказания.

Для женщин, не подпадающих под амнистию, сохраняется возможность индивидуального помилования главой государства в случае искреннего раскаяния и готовности вести законопослушный образ жизни, отметила Ольга Чуприс.