Главное - безопасность. Дорожные службы Минска основательно подготовились к зимнему сезону

Дорожные службы Минска основательно подготовились к зимнему сезону. Транспортные и пешеходные артерии города будут очищать 700 единиц техники - тракторы и солеразбрасыватели. Все машины переоборудованы и готовы к работе в минусовые температуры.

Превентивную обработку асфальта песчано-соляной смесью проводят еще до выпадения обильных осадков. Работы выполняют в утренние и ночные часы, чтобы не создавать заторовых ситуаций.

Всего к морозному сезону в Минске заготовили около 70 тысяч тонн реагентов: 9 тысяч тонн технической соли и 60 тысяч тонн песчано-соляной смеси. Параллельно с уборкой проезжей части особое внимание уделяется также тротуарам и остановочным пунктам. На очистке пешеходных зон будет задействовано более 600 человек.