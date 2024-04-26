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Главное политическое событие весны - Всебелорусское народное собрание - уже история
Главное политическое событие весны - Всебелорусское народное собрание - уже история. Делегаты ВНС вернулись в свои коллективы, делятся впечатлениями и подводят итоги народного вече с коллегами. Главное в речи Президента, Концепция нацбезопасности и Военная доктрина, воспитание подрастающего поколения - в учительской гимназии №1 Бреста делегат Ирина Горбацевич рассказала об основных акцентах.
Если каждый учитель будет задумываться над тем, что мы можем сделать по крупинке, то мы получим результат, который даже сами не ожидаем, потому что главная ценность нашей страны - наши люди, как и главная ценность моей гимназии - мои ученики.
Только от Брестской области во Всебелорусском народном собрании приняли участие 146 делегатов. Сегодня они встречаются со своими коллективами, чтобы донести всю необходимую информацию.
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