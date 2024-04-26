Главное политическое событие весны - Всебелорусское народное собрание - уже история

Если каждый учитель будет задумываться над тем, что мы можем сделать по крупинке, то мы получим результат, который даже сами не ожидаем, потому что главная ценность нашей страны - наши люди, как и главная ценность моей гимназии - мои ученики.

Ирина Горбацевич, учитель информатики гимназии № 1 г. Бреста, делегат VII Всебелорусского народного собрания

