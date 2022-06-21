Главное - помнить! В Гомельской области прошёл митинг-реквием

Незабываемым днем 22 июня стало и для жителей Гомельской области. На митинг-реквием собрались представители Министерства внутренних дел. В деревне Хутор Светлогорского района в июне 1943 от рук карателей погибли 1758 мирных жителей. Сегодня о трагедии напоминает монумент "Скорбящая мать" с изображением окаменевшей от горя женщины, сидящей под обгоревшей яблоней.

Многие этого не понимают и забывают. Особенно молодежь, которая появилась в годы, когда на земле был мир, порядок и стабильность. Они просто не могут представить, что такое могло быть. Просто могли взять и уничтожить людей ни за что. Убивать маленьких детей, сжигать города. И мы сегодня должны об этом рассказывать.