Главное - психологическая выдержка! Военно-патриотический турнир "Вызов" проводят "Патриоты Беларуси"

Очередной военно-патриотический турнир проводят "Патриоты Беларуси" совместно с Министерством обороны, Военной академией и Министерством образования. На протяжении трех дней белорусские школьники проходят строевую, техническую и психологическую подготовку.

Примеряла боевую экипировку и участвовала в непростых испытаниях на силу и выносливость и корреспондент АТН Катерина Стреха.

Военно-патриотический турнир "Вызов"

ПолигонВоенной академии Беларуси под Борисовом. Сегодня юные жители Брестчины принимают вызов. У съемочной группы АТН есть уникальная возможность понаблюдать за ними и узнать, смогут ли они проявить мужество и стойкость, пройти все испытания.

Двадцать бесстрашныхмолодых людей из Бреста и Барановичей приняли эстафету смелости. Ребята сменили школьные костюмы на военную форму и отважно вышли на боевую передовую!

Автомат весит 3 кг 600 г. Он носится на правом плече.Со снаряженным магазином он еще тяжелее.Предусмотрен месяц на обучение солдат нового призыва. Кто-то быстрее учится, кто-то дольше - это индивидуально. Николай Гурман, командир отделения БТР

Для девушек никаких поблажек. "Все одинаковы, все равны. Устав не различает людей по полу", - говоритНиколай Гурман.

Что парням, что девушкам никакие вызовы в этот день не страшны! Настроены по-боевому, четко выполняют все команды наставников.





Главное - психологическая выдержка

Одно из самых зрелищных испытаний на психологическую выдержку и реакцию - обкатка танками. В распоряжении каждого участника турнира семь холостых патронов. Недостаточно поразить условного противника - важно вовремя укрыться.А еще в уходящий танк необходимо попасть учебно-имитационной гранатой.

Классно! Очень много ощущений разных! Просто чувства все перемешаны! Валерия Куцко, участница военно-патриотического турнира "Вызов" (Барановичи)

Вызов брошен, но порой сомнения и страх берут верх над азартом и смелостью. Уже на втором испытании были те, кто сошел с дистанции.

Страшно, что я могу задеть проволоку, тело, пораниться. И то, что взрывы рядом очень громко. Ариадна Кусикова, участница военно-патриотического турнира "Вызов" (Брест)

На полосе препятствий главное - добежать до цели и "выжить". В нестандартной обстановке некоторым все же удалось собрать волю в кулак. Команда ликует. Участница из Бреста снова в строю.





Поняла, что это надо сделать на благо команды - пересилить страхи. Плюс мне сказали, что дадут лишние минуты команде, и я без раздумий пошла. Ариадна Кусикова, участница военно-патриотического турнира "Вызов" (Брест)

В нынешнем сезоне в планах у "Патриотов Беларуси"шесть отборочных заездов, три полуфинала и одна финальная встреча.

Интересно наблюдать, как дети меняются. Точнее, это уже не дети, это будущие защитники Отечества. Это наша опора. Это то, что мы с вами растим во славу нашей страны, во имя обороны и Отечества. Василий Рымар, председатель первичной организации ОАО "МТЗ" РОО "Патриоты Беларуси"

Такая она - изнанка курсантской жизни. "Патриоты Беларуси" не исключают: возможно, среди этих ребят будущие офицеры.