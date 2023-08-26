3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Главное - психологическая выдержка! Военно-патриотический турнир "Вызов" проводят "Патриоты Беларуси"
Очередной военно-патриотический турнир проводят "Патриоты Беларуси" совместно с Министерством обороны, Военной академией и Министерством образования. На протяжении трех дней белорусские школьники проходят строевую, техническую и психологическую подготовку.
Примеряла боевую экипировку и участвовала в непростых испытаниях на силу и выносливость и корреспондент АТН Катерина Стреха.
Военно-патриотический турнир "Вызов"
ПолигонВоенной академии Беларуси под Борисовом. Сегодня юные жители Брестчины принимают вызов. У съемочной группы АТН есть уникальная возможность понаблюдать за ними и узнать, смогут ли они проявить мужество и стойкость, пройти все испытания.
Двадцать бесстрашныхмолодых людей из Бреста и Барановичей приняли эстафету смелости. Ребята сменили школьные костюмы на военную форму и отважно вышли на боевую передовую!
Автомат весит 3 кг 600 г. Он носится на правом плече.Со снаряженным магазином он еще тяжелее.Предусмотрен месяц на обучение солдат нового призыва. Кто-то быстрее учится, кто-то дольше - это индивидуально.
Для девушек никаких поблажек. "Все одинаковы, все равны. Устав не различает людей по полу", - говоритНиколай Гурман.
Что парням, что девушкам никакие вызовы в этот день не страшны! Настроены по-боевому, четко выполняют все команды наставников.
Главное - психологическая выдержка
Одно из самых зрелищных испытаний на психологическую выдержку и реакцию - обкатка танками. В распоряжении каждого участника турнира семь холостых патронов. Недостаточно поразить условного противника - важно вовремя укрыться.А еще в уходящий танк необходимо попасть учебно-имитационной гранатой.
Классно! Очень много ощущений разных! Просто чувства все перемешаны!
Вызов брошен, но порой сомнения и страх берут верх над азартом и смелостью. Уже на втором испытании были те, кто сошел с дистанции.
Страшно, что я могу задеть проволоку, тело, пораниться. И то, что взрывы рядом очень громко.
На полосе препятствий главное - добежать до цели и "выжить". В нестандартной обстановке некоторым все же удалось собрать волю в кулак. Команда ликует. Участница из Бреста снова в строю.
Поняла, что это надо сделать на благо команды - пересилить страхи. Плюс мне сказали, что дадут лишние минуты команде, и я без раздумий пошла.
В нынешнем сезоне в планах у "Патриотов Беларуси"шесть отборочных заездов, три полуфинала и одна финальная встреча.
Интересно наблюдать, как дети меняются. Точнее, это уже не дети, это будущие защитники Отечества. Это наша опора. Это то, что мы с вами растим во славу нашей страны, во имя обороны и Отечества.
Такая она - изнанка курсантской жизни. "Патриоты Беларуси" не исключают: возможно, среди этих ребят будущие офицеры.
Битва за флаг продолжается. Команда, которая победит завтра, станет участником полуфинала.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
В Пакистане свадебный автобус с гостями упал в реку
Минчанка трижды выносила чужие кроссовки из раздевалки спортзала
Скорая помощь попала в ДТП, нетрезвый пешеход пытался откупиться от протокола - обзор происшествий
В дренажной канаве утонул мужчина, 6-летний мальчик во время игры поджег хозпостройку - обзор ЧП