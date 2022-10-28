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Главное за 28 октября в "Панораме"

Главное за 28 октября в "Панораме"

  • Вновь во главе угла безопасность. Внеочередной саммит ОДКБ состоялся сегодня. Переговоры лидеров стран прошли онлайн.

  • Центризбирком активизирует работу. Разъяснение новаций Избирательного кодекса и повышение правовой культуры молодежи.

  • Долгожданная премьера телесезона "Фактор.by".

Главные события за 28 октября в "

Панораме

".

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