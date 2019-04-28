На этой неделе большая политика вершилась в Пекине. 40 мировых лидеров, в том числе и Президент Беларуси, стали гостями на Форуме международного сотрудничества "Пояс и путь". Об этом и не только сегодня в 9 вечера в "Главном эфире".



