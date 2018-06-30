Главное за неделю в "Главном эфире" - завтра на "Беларусь 1"

Забыть нельзя - и важно больше не допустить. Боль о жертвах нацизма в белорусском Тростенце. А также курс на экономику будущего и проводы легенды биатлона Дарьи Домрачевой. Смотрите уже завтра. В "Главном эфире".

Весь ужас короткого слова "война" - в кругах ада Тростенца.

Реквием по жертвам нацизма: мемориал на месте боли Европы.

Чистая энергия новой экономики.

Года через два-три на заводе под Борисовом будут собираться и электромобили.

А также - новые рабочие места, цены и, конечно, зарплаты: когда возьмем планку в 1000.

Отстрелялась! Лучшая биатлонистка планеты прощается с большим спортом.

Наша Даша - навсегда! А кто вместо нее? И какие планы на Высшую лигу у нового председателя федерации хоккея Савилова вместо ушедшего в отставку Шапиро.

Ждем нового главу федерации хоккея в студии программы.