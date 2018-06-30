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Главное за неделю в "Главном эфире" - завтра на "Беларусь 1"
Забыть нельзя - и важно больше не допустить. Боль о жертвах нацизма в белорусском Тростенце. А также курс на экономику будущего и проводы легенды биатлона Дарьи Домрачевой. Смотрите уже завтра. В "Главном эфире".
Весь ужас короткого слова "война" - в кругах ада Тростенца.
Реквием по жертвам нацизма: мемориал на месте боли Европы.
Чистая энергия новой экономики.
Года через два-три на заводе под Борисовом будут собираться и электромобили.
А также - новые рабочие места, цены и, конечно, зарплаты: когда возьмем планку в 1000.
Отстрелялась! Лучшая биатлонистка планеты прощается с большим спортом.
Наша Даша - навсегда! А кто вместо нее? И какие планы на Высшую лигу у нового председателя федерации хоккея Савилова вместо ушедшего в отставку Шапиро.
Ждем нового главу федерации хоккея в студии программы.
Опять немцы не дошли до Москвы. Факты и сенсации чемпионата мира по футболу. В "Главном эфире". На "Беларусь 1".
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