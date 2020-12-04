Сами белорусы откровенно устали от беспорядков на улице и постоянных фейков в Сети. Сейчас, пожалуй, главное желание - чтобы страна вернулась к спокойной и мирной жизни, которая была все эти годы. Вот мнения из разных регионов.





"Выбор есть, люди работают, нечего им мешать. Тот, кто призывает к отрицательному, к действиям, народ не любит, любит только себя. Поэтому ничего хорошего они не приносят. Если хотите чего-то добиться, начинайте работать с нуля и к следующим выборам добивайтесь. Вот и все".