Главного редактора TUT.BY приговорили к штрафу в 300 базовых

Сегодня суд Заводского района Минска вынес приговор главному редактору TUT.BY. Марина Золотова признана виновной по статье "Бездействие должностного лица". Ее приговорили к штрафу в 300 базовых. Это более 7,5 тысячи рублей. Также будут взысканы судебные расходы - еще 6 тысяч рублей. По версии обвинения, Марина Золотова не приняла должных мер по заключению с БелТА договора на оказание информационных услуг и их оплате. В результате подчиненные ей работники, действуя с ее ведома и согласия, неправомерно используя реквизиты подписчиков, на рабочих местах и по месту жительства совершили несанкционированный доступ к информации, хранившейся в компьютерной системе агентства. Во время проверки сотрудники МВД выявили многочисленные факты неправомерного доступа со стороны сотрудников к информации, собственником которой является агентство.