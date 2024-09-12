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Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 10.10.2024
Саммит СНГ, переговоры с Путиным и высшая награда России. Подведем итоги визита белорусского лидера в Москву. На Петербургском газовом форуме белорусские предприятия представили новые разработки для промышленности Союзного государства. Миллер: Промышленность в Европе упала до минимума за 10 лет
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