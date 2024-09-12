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Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 19.09.2024
Лукашенко: Главный стандарт выборов в Беларуси - соответствие национальному законодательству. Председательство в Консультативном совете руководителей избирательных органов СНГ перешло к Беларуси. Президент провел встречу с главой ДНР. "Убийственный заговор. Цель - Лукашенко". Неизвестные подробности попытки радикалов устранить Президента Беларуси.
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