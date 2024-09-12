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Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 30.09.2024
Президент Беларуси провел встречу с главой Якутии. В Ереване открылся III Евразийский экономический форум. Bloomberg: Германия не достигнет роста экономики в этом году. Шпаковский о кризисе в ведущей экономике Евросоюза. Боррель созвал экстренную встречу глав МИД стран ЕС. Авдонин о том, кто заинтересован в разрастании конфликта на Ближнем Востоке
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