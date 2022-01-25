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Главные акценты большого разговора о науке во Дворце Независимости
Большой разговор о науке во Дворце Независимости! Президент пригласил на заседание-совещание две с половиной сотни ученых и экспертов. Ведь по словам Александра Лукашенко, наука - это фундамент государственности и важный драйвер отечественной экономики. Отметил глава государства во время беседы и важность работы ученых для национальной безопасности.
Александр Лукашенко заявил, что Беларуси нужна мощная база для производства вакцин, причем не только от коронавируса. Кстати, специализированный завод уже в разработке. Коснулся Президент и важной темы последних недель - якобы неизбежности войны. Позиция Минска - мы не хотим конфликтов, но при необходимости защитить себя сумеем. Уроки и 80-летней давности, и 2020 года наша страна усвоила хорошо.
Большой разговор о науке во Дворце Независимости
Война, экономика, даже изменения в Конституцию - все это часть большого белорусского пути длиной не в одну сотню лет. Отсюда и важность нынешнего года – Года исторической памяти. Это не просто словосочетание, а новый подход страны к нашему прошлому, которого не стоит стесняться, но и нельзя позволять украсть его. О нем нужно говорить, причем говорить неформально, не только языком докладов и научных статей с высоких трибун. А в каждом населенном пункте, с каждым человеком.
Привлечение молодежи в науку - тоже важный элемент развития НАН и отрасли в целом. Необходима преемственность в научной сфере: эффективная работа цепочки – "школа - вуз - академический институт" - это залог успеха и появления новых светил науки, таких как Алферов, Борисевич или Высоцкий.
Президент вручил госпремии ученым
Сегодня же белорусский лидер вручил госпремии, дипломы академика и члена-корреспондента ученым НАН - всего 45 человек.
Встреча Президента с учеными в преддверии Дня науки - добрая январская традиция. В этом году НАН отмечает важный юбилей - 100 лет со дня основания научного учреждения.
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Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
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