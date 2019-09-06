Главные гуляния в Бресте пройдут возле памятника 1000-летия

Программа праздничных торжеств в Бресте сегодня насыщенная. В городе уже начинают работать развлекательные и интерактивные площадки. Главные гуляния пройдут возле памятника 1000-летия. Там состоится парад оркестров, а на площади Ленина вечером запланировано масштабное шоу. Из самого сердца Бреста на прямую связь со студией выходит наш корреспондент Александр Лучонок.



Невероятная атмосфера сегодня окутала весь город. Десятки праздничных площадок по всему Бресту заряжают такой по силе энергией, что сложно передать словами. Площадь Ленина и вовсе настоящее место притяжения брестчан. Именно здесь, кстати, дали старт началу торжеств буквально несколько часов назад.



Эта площадка еще и разноплановая. Совсем рядом, в новом кукольном театре, проходит фестиваль театров и книг. Тут же вскоре развернется международная ярмарка. Вообще развлечения по душе найдет каждый. Мы пообщались с жителями города и узнали, что для них значит знаковая дата, как планируют провести выходные.



Вообще программа праздничных мероприятий сегодня насыщенная. Впереди самое интересное. В 18:00 возле памятника 1000-летия города начнется парад оркестров. Это станет событием международного масштаба. Он объединит 10 коллективов из России и Казахстана. Выступят и отечественные музыканты. Откроет парад выступление военного оркестра штаба Северо-Западного округа войск национальной гвардии России. Также запланирован плац-концерт оркестра Московского кадетского музыкального корпуса, выступят коллективы из Нур-Султана и Нижнего Новгорода.



После предлагаю снова переместиться сюда. Здесь состоится еще одно музыкальное мероприятие - фестиваль "Город света". Поздравить Брест с 1000-летием приедут звезды мировой эстрады. Мы продолжаем следить за тем, как город над Бугом отмечает свой миллениум.



