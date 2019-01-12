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Главные итоги недели смотрите в "Главном эфире"

Смотрите в воскресенье в 9 вечера главные итоги недели. Самые заметные и обсуждаемые события уходящих семи дней. Не пропустите "Главный эфир" на "Беларусь 1".

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