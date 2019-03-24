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Главные итоги недели в "Главном эфире" на "Беларусь 1" в 21:00

Смотрите главные итоги недели в "Главном эфире". Из Астаны в Нур-Султан. Столица Казахстана переименована в честь первого президента страны. Об этой исторической неделе наши корреспонденты с эксклюзивом уже сегодня в 9 вечера.

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