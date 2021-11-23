Главные награды "Лiстападзiка" уезжают в Чехию и Россию

Главные кинопризы детского "Лістапада" уедут в Чехию и Россию! Рекордное количество наград - сразу 4 золота в мини-айсберге из семи возможных - получил "Новенький". Полноценная игровая драма об одиннадцатикласснике с онкологией - проект из Москвы, уже получивший награду фестиваля "Киношок". В Минске работу оценили призом зрительских симпатий и главной наградой от независимого детского жюри. Отметили и исполнителей главных ролей.



Золотой "Лістападзік" (это награда от профессионального жюри во главе с актрисой Ириной Шевчук) вручили рисованному мультфильму "Даже мыши попадают в рай". Подобную награду эта чешская история взяла и на Шанхайском кинофестивале. Премьерные показы анимации о дружбе между лисом и мышонком прошли во всем мире и собрали 900 тысяч долларов.



Не без дипломов и белорусская анимация. Специальными призами отметили режиссеров Игоря Волчека и Елену Петкевич.