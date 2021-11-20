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Главные новости утра из логистического центра
Факт
Свое очередное утро - уже тринадцатое по счету - беженцы у рубежа с Польшей встретили в тепле. Привыкшие спать при температуре, близкой к нулю, на промерзшей земле сегодня все без исключения проснулись под крышей транспортно-логистического центра. Накануне туда перебрались те, кто до последнего не желал покидать границу. Напомним, по распоряжению Президента Александра Лукашенко, в центре усилены все меры безопасности. С ними ознакомлены и сами иностранцы.
ТЛЦ стал для них временным домом. Там есть все необходимое: еда, вода, покрывала, одеяла, биотуалеты и электроэнергия для зарядки телефон.
Все эти условия создают неравнодушные белорусы, пока режим Дуды упорно отказывается предоставлять уставшим людям гуманитарный коридор.
На месте событий работает и наша съемочная группа. Что происходит там - расскажет Андрей Козлов.Город просыпается, как говорится в известной игре. Но именно в такое утро начинаешь по-другому ценить то, что есть у каждого из нас. Вокруг меня - люди, которым обещали новый дом, но в результате обманули. Но этот дом на неопределенное время обрели здесь, в логистическом центре. Позади меня результат гуманитарного кризиса на польско-белорусской границе, вызванный бездействием европейских чиновников.
Беженцы по-прежнему в ожидании коридора, чтобы добраться до Германии
Но сначала многие пострадали от химикатов с польской стороны, других неправомерных действий. Европейские власти не спешат выполнять свои обещания, в то время как Беларусь их выполнила: возвращение домой небольшой группы - следствие договоренности.
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