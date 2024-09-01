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Главные новости в Беларуси и мире. "Главный эфир", 01.09.2024
Республиканский педсовет и обсуждение вопросов информационной политики - о рабочей неделе Президента в рубрике "Время Первого".Успевает ли за прогрессом профессионально-техническое образование в Беларуси, рассказали директора колледжей.Рубрика "Контроль качества" отправилась оценить, что происходит в нефтяной отрасли.Кабачковое настроение: чем полезен овощ и сколько можно заработать на неприхотливой культуре.Где проводят "Цукеркавы фэст" и развито гончарное ремесло - смотрите в рубрике "Место для жизни".II Узбекско-белорусский женский бизнес-форум прошел в Ташкенте - что было в переговорном марафоне.
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