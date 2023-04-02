Главные новости в Беларуси и мире. "Главный эфир" 02.04.2023

Яркие моменты выступления Президента с Посланием к белорусскому народу и парламенту; Обращение к народу и парламенту 2023 было концентрацией правды, смыслов и большой воли; Основные выводы и оценки, расшифровка намеков и раскадровка глубинных смыслов, которые прозвучали на весь мир; Манойло: На страны, которые обладают ядерным оружием, не нападают; О ядерном щите Беларуси - в рубрике "Катюшин расчет"; Речь Лукашенко на Послании привела в чувства поляков - все перемещения видим, планы знаем, а значит, отпор дадим; Почему для Запада сегодня мир сродни катастрофы - в проекте "Понятная политика"; Одним из условий суверенитета и независимости Беларуси Лукашенко назвал экономику - сейчас время инициативы!; Белорусская экономика выстояла - такой посыл прозвучал от премьера Романа Головченко; "Сделано в Беларуси" - это не просто рекламный слоган, это та самая импортонезависимость страны; Лен - символ Беларуси и очень капризная культура, которую выращивать умеют единицы, а лучшие получают медали; Любую экономику делают люди - о важности каждого звена в любой цепи в специальном проекте "Мирные люди"; Беларусь - Иркутская область - безграничные возможности взаимного сотрудничества; Китай начал уходить от доллара - Пекин заключил с Бразилией двустороннее соглашение о торговле в юанях; Несмотря на угрозы Киева "выселить" монахов - продолжаются богослужения; Несломленные: трехкратная чемпионка и бронзовый призер Паралимпийских игр Светлана Моторина; Будут ли выступать белорусы и россияне на летних Играх в Париже 2024?! Этот вопрос по-прежнему остается открытым!