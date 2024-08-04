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Главные новости в Беларуси и мире. "Главный эфир", 04.08.2024

Главные новости в Беларуси и мире. "Главный эфир", 04.08.2024

Итоги рабочей недели Президента Беларуси, какие выводы были сделаны при ликвидации последствий урагана, как в Беларуси делают картон премиум-качества, Полоцк - жемчужина белорусской государственности, чем опасен вейпинг, попыткагоспереворота в Венесуэле, жители Великобритании выходят на улицы после убийства трех девочек, Олимпиада в Париже, как золотистый ретривер Гектор стал первой служебной собакой БПЦ.

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