ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Главные новости в Беларуси и мире. Главный эфир, 04.12.2022

Главные новости в Беларуси и мире. Главный эфир, 04.12.2022

Совещание по вопросам обороны, встреча с Шойгу, вступительная кампания - 2023, лайфхаки от белорусской системы образования, налоговая нагрузка в Беларуси, финансирование частных инициатив, массовые протесты,Twitter могут заблокировать, история украинского священника, чемпионат мира по футболу в Катаре,"Фактор.by".

Кликайте по ссылке и для просмотра выбирайте в списке понравившуюся новость программы "Главный эфир".

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все