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Главные новости в Беларуси и мире. Главный эфир, 04.12.2022
Совещание по вопросам обороны, встреча с Шойгу, вступительная кампания - 2023, лайфхаки от белорусской системы образования, налоговая нагрузка в Беларуси, финансирование частных инициатив, массовые протесты,Twitter могут заблокировать, история украинского священника, чемпионат мира по футболу в Катаре,"Фактор.by".
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