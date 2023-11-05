3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Главные новости в Беларуси и мире. "Главный эфир", 05.11.2023
Атомная сила для белорусской энергетики и экономики, Подарки к 7 Ноября - как зародилась традиция, В канун 7 Ноября - знаковые объекты инфраструктуры открывают во всех регионах страны, Почему Ленин как личность вызывает интерес до сих пор? Экспо в Шанхае: Беларусь будет представлять то лучшее, что выгодно отличает нашу страну, Рынок КНР - один из адресов экспорта белорусских предприятий, Кровавые конвульсии однополярного мира в рубрике "Скриншот", Для Израиля США находит деньги без труда, а для Украины еле наскребает оружие по сусекам, Политический туризм - новый тренд европейской элиты - фальшивый театр и герои его постановок - в "Понятной политике", Интервью с американистом и членом-корреспондентом Российской академии наук, "Речь Посполитая": в будущем году примут участие в военных сборах 200 тыс. польских резервистов, Беларусь прирастает не только своей силой, но и союзниками - подробнее о военных приоритетах республики, Белорусской гражданской авиации - 90 лет! Место для жизни: Зельва, Легендарная актриса Купаловского - Зинаида Зубкова - отпраздновала юбилей!
Кликайте по
и для просмотра выбирайте в списке понравившуюся новость программы "Главный эфир".
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Смертельная авария произошла в Минском районе - погиб пешеход
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе