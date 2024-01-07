ЭкономикаОбществоПолитикаПрезидентРегионыЗдоровьеКультураТехнологииПроисшествияСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Главные новости в Беларуси и мире. "Главный эфир", 07.01.2024

Главные новости в Беларуси и мире. "Главный эфир", 07.01.2024

Лукашенко в Рождество посетил храм Святого пророка Иоанна Предтечи под Минском, на какой шопинг можно пойти в "Першы нацыянальны гандлёвы дом", кадровые вопросы, встреча космонавток с Лукашенко, Узденская ЦРБ готовится стать современным реабилитационным центром, чем привлекателен Пуховичский район, как год Дракона влиял на историю Беларуси, как мир встретил первые дни нового года, пять главных событий, связанных с белорусской армией в 2023 году, как брестские десантники создают пародии на популярные видеоролики, Кубок Содружества по биатлону в Раубичах.

Кликайте поссылке и для просмотра выбирайте в списке понравившуюся новость программы "Главный эфир".

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все