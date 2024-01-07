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Главные новости в Беларуси и мире. "Главный эфир", 07.01.2024
Лукашенко в Рождество посетил храм Святого пророка Иоанна Предтечи под Минском, на какой шопинг можно пойти в "Першы нацыянальны гандлёвы дом", кадровые вопросы, встреча космонавток с Лукашенко, Узденская ЦРБ готовится стать современным реабилитационным центром, чем привлекателен Пуховичский район, как год Дракона влиял на историю Беларуси, как мир встретил первые дни нового года, пять главных событий, связанных с белорусской армией в 2023 году, как брестские десантники создают пародии на популярные видеоролики, Кубок Содружества по биатлону в Раубичах.
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