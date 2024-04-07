3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Главные новости в Беларуси и мире. "Главный эфир", 07.04.2024
Внутренняя, государственная дисциплина - об этом на неделе Президент Беларуси скажет неоднократно!
"И мы не хотим войны, но чтобы сохранить мир - к ней нужно готовиться" - эта цитата Первого разошлась по СМИ.
Космос - наш! Марина Василевская провела на орбите почти две недели. Как прошла миссия? Что чувствует космическая белоруска? Эксклюзив сегодня в программе.
Парламентская кампания позади, но ВНС - впереди. Кто будет представлять наши интересы на ВНС и чем оно будет отличаться от прошлых? Спросим председателя ЦИК.
Беларусь вместе с теми, кто уважает суверенитет и говорит о многополярности. Вступление в ШОС расширит потенциал организации.
Что происходит на знаменитом минском мотовелозаводе сейчас? Об этом в рубрике "Контроль качества".
Расскажем о важности ровных дорог и бетонных аргументах в пользу широкополосных магистралей.Во главе всего - продовольствие. Интервью министра сельского хозяйства о севе, технике, кадрах - все без прикрас.
И почему западные СМИ боятся спросить горе-садовников. Куда исчезли миллиарды евро, Урсула? Новое обвинение для главы Еврокомиссии.
Эндуро грязи не боятся. Под Волковыском прошли соревнования мотоциклистов
Кликайте поссылкеи для просмотра выбирайте в списке понравившуюся новость программы"Главный эфир"
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Впервые в конкурсе "Мисс Вселенная" участие примет Беларусь
Белоруска Стасья Корсак - в десятке лучших в телеконкурсе детской авторской песни "Наше поколение"
"Марафон единства" в Бобруйске. Расскажем о новых точках по маршруту, объединяющему белорусов
Чего ожидать белорусской армии от геополитических сдвигов после выборов в США - в "Диспозиции"
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все