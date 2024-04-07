Главные новости в Беларуси и мире. "Главный эфир", 07.04.2024

Внутренняя, государственная дисциплина - об этом на неделе Президент Беларуси скажет неоднократно!

"И мы не хотим войны, но чтобы сохранить мир - к ней нужно готовиться" - эта цитата Первого разошлась по СМИ.

Космос - наш! Марина Василевская провела на орбите почти две недели. Как прошла миссия? Что чувствует космическая белоруска? Эксклюзив сегодня в программе.



Парламентская кампания позади, но ВНС - впереди. Кто будет представлять наши интересы на ВНС и чем оно будет отличаться от прошлых? Спросим председателя ЦИК.

Беларусь вместе с теми, кто уважает суверенитет и говорит о многополярности. Вступление в ШОС расширит потенциал организации.

Что происходит на знаменитом минском мотовелозаводе сейчас? Об этом в рубрике "Контроль качества".

Расскажем о важности ровных дорог и бетонных аргументах в пользу широкополосных магистралей.Во главе всего - продовольствие. Интервью министра сельского хозяйства о севе, технике, кадрах - все без прикрас.

И почему западные СМИ боятся спросить горе-садовников. Куда исчезли миллиарды евро, Урсула? Новое обвинение для главы Еврокомиссии.

Эндуро грязи не боятся. Под Волковыском прошли соревнования мотоциклистов