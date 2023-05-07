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Главные новости в Беларуси и мире. "Главный эфир" 07.05.2023

Главные новости в Беларуси и мире. "Главный эфир" 07.05.2023

Лукашенко вручил государственные награды, Проверка боеготовности, Люди, которые растят хлеб для всей страны, Жилищное строительство, Беларусь - Архангельская область, Белорусские тракторы доплыли до Бразилии, "Самара-городОК", На одной волне со зрителем.


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