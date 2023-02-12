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Главные новости в Беларуси и мире. "Главный эфир" 12.02.2023
Необоснованного роста цен в Беларуси не должно быть.Что связывает Беларусь и остров Сахалин? О новых кооперационных проектах в Поволжье расскажет губернатор края. Российский журналист Соловьев об увиденном на белорусских полигонах. Нормандский марафон Минск выдержал достойно - вспомним, как это было. Правовой статус ВНС значительно вырос - теперь это не только совещательный орган.Инициатива Александра Лукашенко позволяет вернуться на родину тем, кто оступился в 2020 году.Дело о контрабанде денег из ЕС в Беларусь ждет своей развязки. В Китайско-Белорусском парке "Великий камень" подводят итоги 2022 года. Белорусская миссия спецотряда "ЗУБР" продолжается в Турции. Белорусские спасатели доставили гуманитарную помощь в Сирию. "Фактор.by 60+": репортаж из закулисья.
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