3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Главные новости в Беларуси и мире. "Главный эфир" 12.03.2023
Как правительство Беларуси держало ответ перед главой государства и всеми нами.Интервью министра энергетики Виктора Каранкевича.Как в российском регионе белорусские машины вытесняют европейские. Репортаж из Вологды.Визит Президента Беларуси в Иран. Каким будет экономический эффект.Награды лучшим из рук главы государства.Подробности инцидента с самолетом А-50 на аэродроме под Мачулищами.Что на самом деле скрывалось за вывеской tut.by.Неожиданное продолжение истории со взрывом "Северных потоков" в Балтийском море.Ксения Лебедева с освобожденных территорий Донбасса, где многое увидела и услышала. Интервью Дениса Пушилина, временно исполняющего обязанности главы ДНР. Слово "Майдан". На этот раз с прилагательным "тбилисский".Румыния не скрывает своих притязаний на молдавскую землю.Интервью молдавского депутат от Партии социалистов Богдана Цырди.Ольга Будник, мама пятерых детей: Формула успеха в том, что тебя любят.Один день из жизни солдата-резервиста - репортера и ведущего АТН Владислава Бондаря.Кубок Содружества: совместные старты в очередной раз объединили биатлонистов России и Беларуси.Настоящим праздником стали Международные зимние игры "Дети Азии"
Кликайте поссылкеи для просмотра выбирайте в списке понравившуюся новость программы "Главный эфир".
Президент
Все
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
"Нам предстоит еще немало сделать" - Лукашенко о развитии двусторонних отношений с Зимбабве
Александр Лукашенко в Баку встретился с главой Зимбабве
Политика
Все
Общество
Все
Переработка мусора и артезианская вода: как в Минске реализуется экологическая политика
500 легковушек и около 300 грузовиков стоят в очереди на белорусско-польской границе
Авдонин: Беларусь находится в числе государств, которые ориентируются на будущее человечества
Почему Беларусь - это пример реализации зеленой политики и как санкции мешают сохранению климата
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все