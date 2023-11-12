Главные новости в Беларуси и мире. "Главный эфир", 12.11.2023

Разговор о перспективах партийного строительства - какие цели и задачи преследуют белорусские политические партии. Олег Макаров рассказал, с какими вызовами предстоит столкнуться партиям и будущему созыву парламента.

Какую выгоду получает Зеленский, занимая кресло президента Украины.

Беларусь заняла 12-е место в рейтинге армий мира. Что не так с этими данными?

Как политики попадают в пранки, действительно ли они настолько глупые и правда ли что за пранкерами Вованом и Лексусом стоят спецслужбы?

Как политическое противостояние в Польше привело государство к кризису и чего хотели добиться польские националисты на марше 11 ноября.

Что такое подземные войны и как используют тоннели для обороны и нападения - подробности в "Понятной политике".

О чем говорили на встрече Президент Беларуси и премьер-министр Кубы.

Преимущества "электро" - от обогрева домов до транспорта - оценили белорусские граждане.

Как в Беларуси помогают поддерживать бизнес.

"Место для жизни" - что формирует экономический потенциал Слонимского района и почему его называют "музыкальным".

Звездный сезон проекта "Герои. Перезагрузка" собрал в своем составе известных представителей медиаиндустрии нашей страны. Капитан команды МАЗ-СПОРТавто и телеведущая АТН Людмила Казак поменялись профессиями - как это было.

Белорусское кружево из бумаги поборется за место в списке нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.