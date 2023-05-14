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Главные новости в Беларуси и мире. "Главный эфир" 14.05.2023
Белорусы отдают дань уважения главным символам страны.Выборы Президента Турции.Интервью с Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в России Дмитрием Крутым.Белорусы на Балтике: истории тех, кто нашел свое дело на этой земле и не привык делить Отечество.Что общего у Минска и Архангельска, смотрите в спецрепортаже АТН 20 мая.Благодаря чему изменилась жизнь в городке и почему Березино называют столицей ложки.Важная дата недели - День Победы. Зеленский обозвал 9 Мая для Украины Днем Европы. Убежище зла и жестокие убийцы в высоких кабинетах Запада - покажем лица в "Понятной политике". Всем миром ради мира строили мемориал памяти жертв фашизма "Урочище Пески".В Беларуси в преддверии 9 Мая КГБ предотвратил сразу несколько терактов в нашей стране. Байдена жестко критикует кандидат на президентское кресло Роберт Кеннеди-младший.Уволенный Такер Карлсон готов открыть свое шоу в Twitter - подробнее в рубрике "Скриншот". Украинские беженцы надеялись попасть в европейский рай, а вышло...СК завершил проведение следственных действий по уголовному делу в отношении руководства футбольного клуба "Шахтер". МВД: интернет-магазин "Скорп" занимает 90 % наркорынка в Беларуси. На примере одного комплекса покажем, насколько разнообразным может быть отдых по-белорусски.Большой юбилей - Большого! Театр оперы и балета готовится отметить 90-летие
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