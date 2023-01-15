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Главные новости в Беларуси и мире. "Главный эфир" 15.01.2023

Главные новости в Беларуси и мире. "Главный эфир" 15.01.2023

Союзная интеграция в цифрах, сотрудничество предприятий Беларуси и Смоленской области, белорусская аптечка для армии, новогодний прием, "Без срока давности", история паралимпийского теннисиста.

Кликайте по ссылке и для просмотра выбирайте в списке понравившуюся новость программы "Главный эфир".

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