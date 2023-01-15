3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Главные новости в Беларуси и мире. "Главный эфир" 15.01.2023
Союзная интеграция в цифрах, сотрудничество предприятий Беларуси и Смоленской области, белорусская аптечка для армии, новогодний прием, "Без срока давности", история паралимпийского теннисиста.
Кликайте по ссылке и для просмотра выбирайте в списке понравившуюся новость программы "Главный эфир".
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов