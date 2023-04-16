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Главные новости в Беларуси и мире. "Главный эфир" 16.04.2023
Президент Беларуси на праздничном богослужении в Спасо-Преображенской церкви в Шклове. Батюшка из Хатыни: протоиерей Пава Яцукович творит во благо, не ища славы, званий, похвалы.В Украине руками одурманенных раскольников искореняют каноническую церковь.Колл-центры ВСУ разводят белорусов.В Беларуси уже готовятся площадки для возможного размещения стратегического ядерного оружия.На что пойдет Прибалтика, чтобы угодить США. Интервью с политологом.У ПВТ появится управляющая компания - Президент Беларуси подписал указ. Эксклюзив. Интервью с послом Беларуси в Венгрии Владимиром Улаховичем.Почему Венгрия не сдается и готова работать с Минском - смотрите в "Понятной политике" 17 апреля.Все о посевной кампании в интервью с вице-премьером Леонидом Зайцем.Угрожай зерновых, или Почему Украина стоит на пороге продовольственной катастрофы.Место для жизни. Репортаж из Лиды.Техногенные ЧП в США.Оценим качество дорог в случайно выбранном белорусском городе.Верховный суд Беларуси отметил вековой юбилей.Разговор в Санкт-Петербурге с теми, кто на деле знает, кооперация - это выгодно.Специальный репортаж АТН "Алтайские высоты" смотрите 22 апреля.Дмитрий Квартальнов о перспективах национальной сборной и минского "Динамо". Все о белорусском и мировом спорте - теперь на фирменном интернет-портале sport-5.by.
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