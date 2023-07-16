Хочешь качество - экспериментируй. Что растет на президентских полях и какие культуры уже доказали эффективность?



Ячмень, рапс, пшеница - новая валюта. Даже Афганистан после бегства США вместо мака предпочитает сеять правильные культуры.



Скажи спасибо, что мимо. Зеленский, разбивает лоб о закрытые двери НАТО и извиняется, что огрызается.



Токсичную власть пинают со всех сторон. Варшава призывает Киев признать вину за Волынскую резню.



Грызня американских сателлитов не повод расслабляться. Экстремисты используют детей, чтобы узнать о "Вагнерах".



Запад объявил фотоохоту на популярных музыкантов, пока те передают опыт белорусской теробороне. Подробности в рубрике "Диспозиция".



"Славянский базар" - это аншлаг на улицах, в зале и за кулисами. Гости из 35 стран говорят миру, что нет никаких заборов.



Беларусь - это политика открытых дверей, стоит лишь постучаться. Как беглые превращаются в возвращенцев.