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Главные новости в Беларуси и мире. "Главный эфир" 16.07.2023
Двойные удои обеспечивают технологии. Ситуация в АПК в фокусе внимания Президента Беларуси
Хочешь качество - экспериментируй. Что растет на президентских полях и какие культуры уже доказали эффективность?
Ячмень, рапс, пшеница - новая валюта. Даже Афганистан после бегства США вместо мака предпочитает сеять правильные культуры.
Скажи спасибо, что мимо. Зеленский, разбивает лоб о закрытые двери НАТО и извиняется, что огрызается.
Токсичную власть пинают со всех сторон. Варшава призывает Киев признать вину за Волынскую резню.
Грызня американских сателлитов не повод расслабляться. Экстремисты используют детей, чтобы узнать о "Вагнерах".
Запад объявил фотоохоту на популярных музыкантов, пока те передают опыт белорусской теробороне. Подробности в рубрике "Диспозиция".
"Славянский базар" - это аншлаг на улицах, в зале и за кулисами. Гости из 35 стран говорят миру, что нет никаких заборов.
Беларусь - это политика открытых дверей, стоит лишь постучаться. Как беглые превращаются в возвращенцев.
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