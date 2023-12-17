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Главные новости в Беларуси и мире. "Главный эфир", 17.12.2023
Новый этап в отношениях со странами на разных континентах - Китай, Эмираты, Африка, Азия. Белорусские ученые изучают грунт Гвинеи, чтобы определить оптимальные сельхозкультуры и необходимые удобрения. Как проходит зимняя подготовка первой белорусской женщины-космонавта Марины Василевской. Новогоднее импортозамещение - елки и игрушки с пометкой "Сделано в Беларуси". Место для жизни: живописный и самобытный Воложинский край. Почему разрыв связей с Москвой и Минском завел Литву в тупик - в "Понятной политике". Почему Литва и Польша стремительно погружаются в политический кризис - в рубрике "Сриншот". О новых поставках "калиновцев" для украинской мясорубки - в рубрике "Катюшин расчет". Роль спецслужб и важность коммуникации между ними на пространстве СНГ обсудили на неделе во Дворце Независимости.
Тертель на неделе рассказал о планах беглых экстремистов и их западных кураторов. Несостоявшийся наемник-калиновец рассказал, что основной удар будут стараться нанести по существующей в Беларуси власти и ее институтам. День белорусского кино отмечают в Беларуси - наши киноленты гремели далеко за пределами Союза.
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