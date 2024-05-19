Главные новости в Беларуси и мире. "Главный эфир", 19.05.2024

Минск и Баку за продвижение в торговле, кооперации. Инсайды госвизита приоткрыли в рубрике "Время Первого".

Готовы занимать соседские ниши и обновлять транспорт вместе в Белкоммунмаше. Как электробусы вытащили производство на новый уровень. Минский завод шестерен переживает этап стремительного развития - что ожидает предприятие? Подробности в специальном проекте "Даешь стране". Какие отрасли внесли наибольший вклад в рост ВВП Беларуси за 4 месяца 2024 года, ответил Юрий Чеботарь. Финал республиканского флешмоба "Запусти сердце" прошел на "Минск-Арене". "Время выбрало нас" - чем живет Кричевский район после ВНС. Чем примечателен Ивьевский район - подробнее в рубрике "Место дляжизни". Мезенцев: Реализуется программа Союзного государства по обеспечению пограничной безопасности.

Яцек: Есть в Польше такая поговорка, что в мутной воде рыбка клюет. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо оказался между жизнью и смертью - покушение произошло в городе Гандлове. С начала мая на границе с Польшей и Латвией белорусскими пограничниками обнаружено пять новых трупов беженцев. Шмидт: польское правосудие - это смешно, а ситуация со свободой слова - грустно.

Показания офицеров и факты убийств мирных жителей Афганистана элитным спецназом Британии - смотрите 20 мая в "Понятной политике".

Показали лучшее из проекта "Ремарка".

Томас Бах, Себастьян Коэ и системная ложь - как когда-то отличные атлеты стали на сторону бойкотирования и ксенофобии по отношению к нашим спортсменам.