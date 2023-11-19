Главные новости в Беларуси и мире. "Главный эфир", 19.11.2023

Президент с рабочей поездкой побывал в Гомеле.Белорусские интересы в Африке.Посол Экваториальной Гвинеи в Республике Беларусь по совместительству рассказал о перспективах в отношениях двух стран.Шеф, два счетчика! Как новые правила изменят сферу перевозки пассажиров.Подробности громкой мошеннической схемы в белорусском молочном бизнесе стали известны на неделе.О реальных спецоперациях и духе братства - смотрите фильм, посвященный 35-летию ОМОНа, 22 ноября.Операция Израиля в секторе Газа продолжается, конфликт затмил войну в Украине.Своих не бросаем! Из сектора Газа эвакуированы белорусы и члены их семей.Переселенец из Сирии Тамер Маллак рассказал, чем привлекла его Беларусь.Почему в Польше попахивает тюремными сроками за коррупцию и прочие "шалости" - в рубрике "Скриншот".Оппозиция в Польше уже готовится начать системные изменения - будут ли они в интересах народа? О кровавом бизнесе: от рейдерства, приватизации, заказных убийств до белорусских протестов - в "Понятной политике".О польском "добрососедстве" цвета хаки - в проекте "Диспозиция".Сын легендарного Владимира Высоцкого приехал в Минск и рассказал о белорусских корнях.Место для жизни: чем Горки славятся на весь мир.Получится ли у испанца Карлоса Алоса Феррера реанимировать белорусскую сборную по футболу - откровенное интервью главного тренера.Клубный биатлон против IBU.Кто сегодня задает киношные тренды на кинофестивале "Лістапад"