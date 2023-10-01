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Главные новости в Беларуси и мире. Главный эфир, 1.10.2023
В Беларуси отмечаютДень учителя.
Неважно, где происходит процесс становления новой личности: в крупном городе или на малой родине. В любом уголке Беларуси под силу реализовать деревню будущего. В том числе и об этом говорил наш Президент. А мы, кстати, поговорили с его учителем об оценках и не только.
Добротная дорога до передовой фермы. Какой должна быть деревня будущего? На что делает ставку Президент? Как с выполнением поручений? Заглянем в один агрогородок, а заодно и в прошлое животноводства.
Было - стало - это и про Дрогичинский район. Где белорусам жить перспективно. Хозяйства, промышленность и, конечно, туризм.
С кем работаем рука об руку. Туркменский хлопок собирать помогают наши тракторы. Что еще на полках в Ашхабаде и в Астане. Подведем итоги выставки «ИННОПРОМ».
Казахстан, Туркменистан, Россия. География экспорта ширится.
Оценку событиям мировым уже не может дать и ряд западных властей. Вот как реагировать на произошедшее в Канаде? В Стране кленового листа вскрылся настоящий приют для фашистов и их приспешников.
Вместо извинений заборы и санкции. Вот так рождается современный фашизм.
Один клик, и ты под колпаком у экстремистов. Искусство подставлять родных и близких в совершенстве освоили беглые. Как полицаи наживаются на фамилиях в списке.
На кастинг "Фактор.by" даже с Камчатки. Белтелерадиокомпания третий сезон подряд слушает талантливых людей. Понаблюдаем за съемочным процессом телекастингов и зададим важные вопросы звездному жюри.
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