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Главные новости в Беларуси и мире. Главный эфир, 20.11.2022
Беларусь отмечает День работников агропромышленного комплекса, Президент никогда слов на ветер не бросает - самые лучшие выдержки из заявлений, какая урожайность картофеля в этом году? Пул Первого объявил конкурс на лучшее фото блюда из картошки от Александра Лукашенко. Новая продукция повысит конкурентоспособность белорусских предприятий. Об этом в интервью рассказал вице-премьер Петр Пархомчик. Украинские ракеты убили своих же людей, западные гаранты Минских соглашений не желали мира на Украине. С чем связаны внутренние разборки заклятых партнеров по НАТО? Об этом и не только в рубрике "Скриншот", как работает Парк высоких технологий? Как гастрольные туры по Европе и США устраивают "азовцы" - в проекте "Катюшин расчет". Анатолию Ярмоленко исполнилось 75! Главная победа в истории белорусского футбола - 40 лет назад минское "Динамо" стало лучшей командой чемпионата СССР.
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