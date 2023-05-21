Главные новости в Беларуси и мире. "Главный эфир" 21.05.2023

На тему безопасности и геополитической обстановки Александр Лукашенко говорил с парламентариями ОДКБ. Почему происходит саботаж мирного урегулирования украинского конфликта и кто получает выгоду от пожара в Европе? Перспективы технического переоснащения армии обсуждали на оружейном форуме MILEX-2023. Востребованы ли сейчас экономисты на рынке труда, на каком факультете готовят бизнесменов-айтишников и как диплом БГЭУ стал путевкой в жизнь для многих известных белорусов? Что важно сделать до полного ввода БелАЭС в эксплуатацию, и готова ли энергосистема Беларуси к высоким объемам. Что значит АЭС для экономики, энергетики и качества жизни белорусов, и насколько она безопасна. Новинки в машиностроении, медицине и фармации, легкой промышленности, культурный и туристический потенциал Витебской области представили на форуме "Инновации. Инвестиции. Перспективы".