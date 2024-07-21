Главные новости в Беларуси и мире. "Главный эфир", 21.07.2024

Жесткий разнос от Президента, эксклюзивные интервью об амнистии и работе в ООН - итоги недели в рубрике "Время Первого"

Что показала стихия в Беларуси и как сейчас обстоят дела в пострадавших районах

2В тихих Лельчицах сердце лечится" - так ли это на самом деле,расскажем в рубрике "Место для жизни"



Такие далекие, но близкие. Идем в одном направлении с Латинской Америкой. Большое турне правительства Беларуси.

Отечественный гигант "Атлант" на "Контроле качества2

Родился в рубашке. Чья голова слетит после покушения на Трампа?

Гродно - единственный областной центр Беларуси, который День Освобождения может праздновать дважды